AdBlue у дизельних авто: безглузда вигадка, чи захист для природи

Дизельні двигуни останніх поколінь підкорили серця мільйонів автомобілістів своєю економічністю, але за переваги доводиться розплачуватись певним негативом. Навіть десяти-п’ятнадцятирічні дизелі сьогодні відносяться до екологічних класів Євро-5 та Євро-6. А значить, у цих машин на борту два бака і система впорскування розчину карбаміду у вихлопну трубу.

Для чого вигадали AdBlue

AdBlue – торгова марка речовини, яку розробили як ефективний засіб для зменшення шкідливих викидів дизельних двигунів. Насправді це розчин сечовини (карбаміду), відомий у хімії як AUS 32. Рідина під тиском впорскується в систему вихлопу, де вступає в реакцію з оксидами азоту, перетворюючи їх на нешкідливі речовини – азот і водяну пару, які вже можна випускати в атмосферу.

Дана технологія називається SCR (Selective Catalytic Reduction) – селективне каталітичне відновлення. Спочатку її використовували на вантажних автомобілях із великим об'ємом двигуна, але з появою екологічного стандарту Євро-5 її почали встановлювати і на легкові авто.

Сьогодні всі дизельні машини, які відповідають вимогам Євро-6 (2015–2019 рр.) та Євро-6d (з 2021 р.), мають систему SCR. Їх легко розпізнати за додатковою горловиною для заправки AdBlue, що зазвичай позначена синьою кришкою.

Що буде, якщо не заливати AdBlue

Відмовитися від AdBlue можна, але це може створити додаткові труднощі. Перш за все, якщо розчин карбаміду закінчиться під час руху, електронна система автомобіля виявить погіршення складу вихлопних газів і переведе двигун у аварійний режим.

Це означає, що машина буде працювати з обмеженою потужністю, дозволяючи лише повільний рух до сервісного центру чи місця, де можна усунути проблему. До того ж, зазвичай після зупинки двигуна він уже не заводиться, поки бак із AdBlue не буде поповнено.

Деякі власники знаходять спосіб обійти дану умову – шляхом перепрограмування блоку керування двигуном. Це дозволяє електроніці "повірити", що вихлоп є чистим навіть без впорскування AdBlue, і вона не обмежує віддачу двигуна.

Однак така модифікація суперечить законодавчим нормам України та Європи. І якщо автомобіль потрапить на перевірку, наприклад, при виїзді за кордон чи у разі відновлення державного техогляду, власник може зіткнутися із серйозними проблемами.

Де купувати карбамід AdBlue

AdBlue можна придбати у різних місцях: на АЗС, де він доступний як на розлив зі спеціальної колонки, так і в каністрах; у магазинах автотоварів; а також через інтернет-магазини. Великі мережі автозаправних станцій нерідко пропонують цей продукт під власними торговими марками, оскільки саме AdBlue є запатентованим брендом німецької компанії.

При виборі головне орієнтуватися на якість та надійність виробника або точки продажу, якій ви довіряєте. Важливо пам’ятати, що економія на цій рідині може призвести до дорогого ремонту, який коштуватиме в рази більше, ніж економія на покупці.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та "Autobild Україна".

Коротко

Бажання частини автомобілістів позбутись системи SCR можна зрозуміти: трохи дивно доплачувати гроші за рідину, яка буде виливатись просто у твою вихлопну трубу. Але на це питання варто подивитись з іншого боку і прийняти сечовину як платню за сучасний рівень дизеля – одночасно потужного і економічного.