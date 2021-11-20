Адаптивный карантин в Украине: в "красной" зоне остаются 19 регионов

Министерство здравоохранения обновил данные о ситуации с карантинными ограничениями в украинских регионах. Почти во всех регионах установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В этой зоне находятся 19 регионов:
В этой зоне 3 региона:
В этой зоне:
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на вторую половину ноября Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны. Однако с учетом ситуации в Европе возможна и повторная вспышка.