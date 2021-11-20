Адаптивний карантин в Україні: у "червоній" зоні залишаються 19 регіонів

Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в українських регіонах. Майже у всіх регіонах встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.
У цій зоні знаходяться 19 регіонів:
У цій зоні 3 регіони:
У цій зоні:
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що станом на другу половину листопада Україна пройшла пік захворюваності-19 в межах третьої хвилі. Однак з урахуванням ситуації в Європі можливий і повторний спалах.