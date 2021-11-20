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Адаптивний карантин в Україні: у "червоній" зоні залишаються 19 регіонів

Автор: Олександр Білоус

Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в українських регіонах. Майже у всіх регіонах встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні знаходяться 19 регіонів:

  1. Києва,
  2. Херсонський,
  3. Одеський,
  4. Запорізький,
  5. Донецький,
  6. Дніпропетровський,
  7. Сумський,
  8. Миколаївський,
  9. Ровенський,
  10. Житомирський,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київський,
  13. Луганська,
  14. Хмельницький,
  15. Чернігівський,
  16. Львівський.,
  17. Волинський
  18. Черкаський,
  19. Вінницький.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 3 регіони:

  1. Полтавський,
  2. Харківський,
  3. Закарпатський.
  4. "Жовта" зона

У цій зоні:

  1. Тернопільський,
  2. Кіровоградський,
  3. Чернівецька області.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що станом на другу половину листопада Україна пройшла пік захворюваності-19 в межах третьої хвилі. Однак з урахуванням ситуації в Європі можливий і повторний спалах.

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