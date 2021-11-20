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Адаптивный карантин в Украине: в "красной" зоне остаются 19 регионов

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Украина, Суббота 20 ноября 2021 11:02
Адаптивный карантин в Украине: в "красной" зоне остаются 19 регионов Фото: Киев и 18 областей остаются в "красной" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство здравоохранения обновил данные о ситуации с карантинными ограничениями в украинских регионах. Почти во всех регионах установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 19 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская
  18. Черкасская,
  19. Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 3 региона:

  1. Полтавская,
  2. Харьковская,
  3. Закарпатская.
  4. "Желтая" зона

В этой зоне:

  1. Тернопольская,
  2. Кировоградская,
  3. Черновицкая области.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на вторую половину ноября Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны. Однако с учетом ситуации в Европе возможна и повторная вспышка.

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