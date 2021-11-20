Адаптивний карантин в Україні: у "червоній" зоні залишаються 19 регіонів
Фото: Київ і 18 областей залишаються в "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в українських регіонах. Майже у всіх регіонах встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні знаходяться 19 регіонів:
- Києва,
- Херсонський,
- Одеський,
- Запорізький,
- Донецький,
- Дніпропетровський,
- Сумський,
- Миколаївський,
- Ровенський,
- Житомирський,
- Івано-Франківська,
- Київський,
- Луганська,
- Хмельницький,
- Чернігівський,
- Львівський.,
- Волинський
- Черкаський,
- Вінницький.
"Помаранчева" зона
У цій зоні 3 регіони:
- Полтавський,
- Харківський,
- Закарпатський.
- "Жовта" зона
У цій зоні:
- Тернопільський,
- Кіровоградський,
- Чернівецька області.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що станом на другу половину листопада Україна пройшла пік захворюваності-19 в межах третьої хвилі. Однак з урахуванням ситуації в Європі можливий і повторний спалах.