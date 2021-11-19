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Адаптивный карантин в Украине: Киев и 18 областей остаются в "красной" зоне

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 09:27
Адаптивный карантин в Украине: Киев и 18 областей остаются в "красной" зоне Фото: в Украине в "красной" зоне 19 регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав обновил данные о ситуации с карантинными ограничениями в украинских регионах. Почти все области "красные".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Адаптивный карантин в Украине: Киев и 18 областей остаются в &quot;красной&quot; зоне

"Красная" зона

В этой зоне находятся 19 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская
  18. Черкасская,
  19. Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 3 региона:

  1. Полтавская,
  2. Харьковская,
  3. Закарпатская.

"Желтая" зона

В этой зоне :

  1. Тернопольская,
  2. Кировоградская,
  3. Черновицкая области.
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