Адаптивний карантин в Україні: Київ та 18 областей залишаються у "червоній" зоні
Фото: в Україні в "червоній" зоні 19 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
МОЗ оновив дані щодо ситуації з карантинними обмеженнями в українських регіонах. Майже всі області "червоні".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 19 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева" зона
У цій зоні 3 регіони:
- Полтавська,
- Харківська,
- Закарпатська.
"Жовта" зона
В цій зоні :
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Чернівецька області.