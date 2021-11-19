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Адаптивний карантин в Україні: Київ та 18 областей залишаються у "червоній" зоні

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 09:27
Адаптивний карантин в Україні: Київ та 18 областей залишаються у "червоній" зоні Фото: в Україні в "червоній" зоні 19 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ оновив дані щодо ситуації з карантинними обмеженнями в українських регіонах. Майже всі області "червоні".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Адаптивний карантин в Україні: Київ та 18 областей залишаються у &quot;червоній&quot; зоні

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 19 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська
  18. Черкаська,
  19. Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 3 регіони:

  1. Полтавська,
  2. Харківська,
  3. Закарпатська.

"Жовта" зона

В цій зоні :

  1. Тернопільська,
  2. Кіровоградська,
  3. Чернівецька області.
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