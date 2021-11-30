Адаптивный карантин в Украине изменили. Когда новые правила вступят в силу: официальная дата

По словам Ляшко, новые правила карантина начнут действовать с 6 декабря.

"Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

С 6 декабря бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте.

Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в "желтом" уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий, это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами услуг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Куда можно без вакцинации

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" не ограничивается.

Сколько областей в "желтой" зоне сегодня

Эта зона охватывает четыре области:

Тернопольскую,

Кировоградская,

Черновицкую,

Харьковскую.

В "желтой" зоне действуют такие правила: