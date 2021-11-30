Адаптивный карантин в Украине изменили. Когда новые правила вступят в силу: официальная дата

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко назвал дату, когда вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Речь идет об изменении правил для "желтой" зоны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
По словам Ляшко, новые правила карантина начнут действовать с 6 декабря.
"Самое большое количество изменений в правилах карантина касается правил для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.
С 6 декабря бизнес в "желтой" зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте.
Люди, не получившие по крайней мере одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в "желтом" уровне эпидемической опасности не смогут:
Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "желтом" и "красном" не ограничивается.
Эта зона охватывает четыре области:
В "желтой" зоне действуют такие правила: