Адаптивний карантин в Україні змінили. Коли нові правила набудуть чинності: офіційна дата

За словами Ляшка, нові правила карантину почнуть діяти з 6 грудня.

"Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

З 6 грудня бізнес у "жовтій" зоні буде зобов'язаний перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів, це стосується культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

скористатись послугами послугами суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Куди можна без вакцинації

Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у "жовтому" та "червоному" рівні не обмежується.

Скільки областей у "жовтій" зоні сьогодні

Ця зона охоплює чотири області:

Тернопільську,

Кіровоградську,

Чернівецьку,

Харківську.

В "жовтій" зоні діють такі правила: