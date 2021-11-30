Адаптивний карантин в Україні змінили. Коли нові правила набудуть чинності: офіційна дата

Голова МОЗ України Віктор Ляшко назвав дату, коли набудуть чинності оновлені правила адаптивного карантину. Мова йде про зміну правил для "жовтої" зони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
За словами Ляшка, нові правила карантину почнуть діяти з 6 грудня.
"Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.
З 6 грудня бізнес у "жовтій" зоні буде зобов'язаний перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.
Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативний тест чи сертифікат про одужання, у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не зможуть:
Робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у "жовтому" та "червоному" рівні не обмежується.
Ця зона охоплює чотири області:
В "жовтій" зоні діють такі правила: