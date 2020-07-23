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Адаптивный карантин: в Минздраве разъяснили нововведения о "цветных" зонах

Автор: Инна Собора

В Украине будет четыре "цветные" зоны распространения коронавируса

Адаптивный карантин в Украине с 1 августа августа будет работать иначе. Усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

Об этом заявил в интервью "Украинском радио" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что в Украине будет выделено четыре "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

"Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезни. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная - это самая критическая", - отметил Ляшко.

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По его словам, ослабление карантина будет происходить, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.

"И если есть красная зона, то она длится до того времени, пока вклад в общую заболеваемость в области этот регион не уменьшит и не перейдет или в оранжевую, или в желтую, или в зеленую. И тогда, как три дня мы видим, что уже показатель лучше, мы тогда переводим этот район в другую зону", - сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа, однако в правительстве решили его усовершенствовать.

Также Ляшко рассказал, как организуют обучение в школах в условиях пандемии.

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