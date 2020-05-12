Адаптивный карантин: в Минздраве рассказали, в каких регионах нет послаблений

В Министерстве здравоохранения рассказали, в каких регионах нет послаблений карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов назвал примеры усиления карантинных мероприятий.

"Со вчерашнего дня по всей стране введено смягчение карантина. Но на местах есть возможность усиливать карантин. У нас уже есть примеры, когда есть усиление мер. Например, в Киеве не открываются ТРЦ, в Черновицкой области не будут работать салоны красоты. Это все то, что и является адаптивным карантином", - заявил глава Минздрава.

Также заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина назвал Львовскую область как пример региона, где есть риск усиления карантинных мероприятий.

"В качестве примера могу назвать город Львов. Мы говорим, что с 11 мая уже откроются парикмахерские, салоны красоты. А во Львове сейчас в последние два-три дня отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому мэр Львова созвал свою комиссию техногенной и экологической безопасности. Они еще раз рассмотрели этот вопрос, приняли решение, что для Львова еще не будут открывать парикмахерские. Еще будут смотреть по динамике, будут смотреть, как это будет происходить в Киеве. А после этого вернутся к вопросу, это нормальная практика", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины планирует продлить карантин и после 22 мая.

Как писало РБК-Украина, с 11 мая по решению Кабинета министров в Украине ослаблен карантин, но ряд заведений остаются закрытыми.