Acura представила найменший кросовер ADX

Компанія Acura показала найменший кросовер у модельній лінійці бренду. Новинка призначена для ринку Північної Америки. Новий ADX позиціонується як SUV початкового рівня і як преміальний аналог Honda HR-V з повним приводом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Acura.

У салоні ADX повторює HR-V: та ж 10,2-дюймова цифрова панель приладів і той же дев'ятидюймовий екран мультимедійної системи по центру. Машина також підтримує Wi-Fi зі зв'язком стандарту 5G, а також сервіси Google та голосовий помічник Alexa.

До списку оснащення входять аудіосистема Bang & Olufsen з 15 динаміками, 10 подушок безпеки, двозонний клімат-контроль, функція вентиляції для передніх крісел, панорамний дах та комплекс активних систем безпеки.

Кросовер приводиться у рух турбованим бензиновим двигуном об'ємом 1,5 літра. Мотор розвиває 203 кінські сили і працює в парі з варіатором. Головними конкурентами моделі на американському ринку стануть Lexus NX, BMW X1 та Mercedes-Benz GLA.

Ціни поки не оголошені, проте, за попередніми даними, коштуватиме новинки приблизно 35 тисяч доларів.