Абу-Даби открывается для украинских туристов: названа дата и условия въезда

Власти столицы ОАЭ - Абу-Даби внесли Украину в "зеленый" список стран. Таким образом, с 31 июля украинцы без ограничений могут посещать город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство туризма Абу-Даби .

Для въезда в столицу ОАЭ необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее 96 часов до запланированного вылета;

Кроме того, по прибытии необходимо сдать еще один тест на COVID-19, который делается в аэропорту. Результат теста поступит в виде сообщения в течение суток. К моменту получения результата необходимо находиться в условиях самоизоляции.

При этом всем туристам необходимо будет сдать дополнительный ПЦР-тест на 6 и 12-й день.