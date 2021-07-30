Абу-Дабі відкривається для українських туристів: названа дата і умови в'їзду

Влада столиці ОАЕ - Абу-Дабі внесли Україну в "зелений" список країн. Таким чином, з 31 липня українці без обмежень можуть відвідувати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство туризму Абу-Дабі .

Для в'їзду в столицю ОАЕ необхідна наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого не раніше 96 годин до запланованого вильоту;

Крім того, після прибуття необхідно здати ще один тест на COVID-19, який робиться в аеропорту. Результат тесту надійде у вигляді повідомлення протягом доби. До моменту отримання результату необхідно перебувати в умовах самоізоляції.

При цьому всім туристам необхідно буде здати додатковий ПЛР-тест на 6 і 12-й день.