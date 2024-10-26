ua en ru
Сб, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Абстракцій та слів замало. Зеленський сказав партнерам, як зупинити розгортання війни

Субота 26 жовтня 2024 20:18
UA EN RU
Абстракцій та слів замало. Зеленський сказав партнерам, як зупинити розгортання війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Москва налаштована на продовження агресії проти України, а солдати КНДР вже днями можуть бути на полі бою. Зупинити це можуть кроки, які прописані в плані перемоги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.

Голова держави зазначив, що нічого крім продовження війни у Росії не хочуть. Саме тому ворог намагається збільшити своє оборонне виробництва, і саме за рахунок обходу санкцій. Крім того, через бажання продовжувати війну солдати Північної Кореї вже днями можуть бути на полі бою проти України.

"Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись в терор", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що світ може зупинити заповнити розгортання війни. Для цього потрібні кроки і вони прописані у плані перемоги України.

"Абстракцій та слів для цього замало - конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо", - заявив голова держави.

Він також додав, що час, який спливає, поки рішень немає - несе постійні російські удари та втрати "наших життів".

Президент повідомив, що на наступному тижні буде активна робота з партнерами заради підтримки Сил оборони України.

"Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити в ЗСУ на офіцерських посадах. Відповідний законопроєкт було повернуто з підписом глави держави в п'ятницю, 25 жовтня. Перед цим, 10 числа, його ухвалив парламент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ
У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція