Абсолютно по всем направлениям. Оккупанты изменили тактику в Харьковской области

Российские военные перешли к новой тактике в Харьковской области и пытаются наступать по всем направлениям региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пишет "Суспільне"
"Он (враг, - ред.) перешел к новой тактике: пробует наступать по всем абсолютно направлениям. И там, где у него это получается, он еще больше туда присылает своих сил, для того чтобы продвинуться хоть как-то, - рассказал он.
По словам главы региона, активные боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.
Однако пока он никаких успехов на территории Харьковской области не имеет, постоянно терпит убытки и отходит на ранее занятые свои позиции", - добавил Синегубов.
Как сообщалось, оккупанты около 7:00 нанесли удар кассетными боеприпасами по Киевскому району Харькова. В результате обстрела повреждены жилые дома.
Отметим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.
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