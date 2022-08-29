Абсолютно по всем направлениям. Оккупанты изменили тактику в Харьковской области

Российские военные перешли к новой тактике в Харьковской области и пытаются наступать по всем направлениям региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, пишет "Суспільне"

"Он (враг, - ред.) перешел к новой тактике: пробует наступать по всем абсолютно направлениям. И там, где у него это получается, он еще больше туда присылает своих сил, для того чтобы продвинуться хоть как-то, - рассказал он.

По словам главы региона, активные боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Однако пока он никаких успехов на территории Харьковской области не имеет, постоянно терпит убытки и отходит на ранее занятые свои позиции", - добавил Синегубов.