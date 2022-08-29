Абсолютно по всіх напрямках. Окупанти змінили тактику в Харківській області

Російські військові перейшли до нової тактики в Харківській області та намагаються наступати на всіх напрямках регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, пише "Суспільне".

"Він (ворог, - ред.) перейшов до нової тактики: пробує наступати по всіх абсолютно напрямках. І там, де у нього це виходить, він ще більше туди надсилає своїх сил, для того, щоб просунутися хоч якось, - розповів він.

За словами очільника регіону, активні бойові дії у Харківській області тривають на півночі, північно-східному та південно-східному напрямках.

Однак наразі він жодних успіхів на території Харківської області не має, постійно зазнає збитків і відходить на раніше зайняті свої позиції", - додав Синєгубов.