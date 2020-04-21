"Абсолютно спекулятивный момент": у Путина отреагировали на обвал цен на нефть

В Кремле новый обвал цен на нефть назвали спекулятивным моментом, который не дает повод для чрезмерно негативных оценок реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков отметил, что обвал цен на нефть - "чисто торговый момент", который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май.

"Вчера произошел обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не уходили в отрицательные значения... Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина считает, что все специалисты отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но "они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов".

Напомним, цены на нефть североморской марки Brent впервые с февраля 2002 года упали ниже 19 долларов за баррель. По состоянию на 12:35 по киевскому времени цена нефти Brent опустилась до 18,40 доллара за баррель.

Добавим, причиной рекордного падения стало то, что фьючерсный контракт на нефть WTI с поставкой в мае истекает 21 мая.

РБК-Украина писало, что цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до -37 долларов за баррель 21 апреля.