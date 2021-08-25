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"Абсолютно неверная": у Путина раскритиковали позицию Турции по Крыму

Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Турцию за ее позицию по вопросу оккупации Крыма. По словам Пескова, российская сторона готова "разъяснять реальное положение дел".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "ТАСС".

В понедельник, 23 августа, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу принял участие в учредительном саммите Крымской платформы, в общем заявлении по результатам которого Россию назвали оккупантом.

"Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом", - заявив Песков.

Представитель Кремля отметил, что российско-турецкие отношения носят партнерский характер, но это "не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий".

"К области существенных разногласий относится как раз Крымская тема", - добавил он.

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Российская ФедерацияКрымТурцияПесковКремль