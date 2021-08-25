RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Абсолютно невірна": у Путіна розкритикували позицію Туреччини щодо Криму

Автор: Дмитро Левицький

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков розкритикував Туреччину за її позицію у питанні окупації Криму. За словами Пєскова, російська сторона готова "роз'яснювати реальний стан справ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "ТАСС".

У понеділок, 23 серпня, міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу взяв участь в установчому саміті Кримської платформи, у спільній заяві за результатами якого Росію назвали окупантом.

"Ми не сприймаємо таку позицію наших турецьких колег, ми вважаємо її абсолютно невірною. І ми готові і сповнені терпіння далі роз'яснювати нашим турецьким колегам, так само як і іншим країнам, реальний стан справ з цим російським регіоном", - заявивши Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що російсько-турецькі відносини мають партнерський характер, але це "не означає, що ці відносини вільні від істотних розбіжностей".

"До області істотних розбіжностей відноситься якраз Кримська тема", - додав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКримТурцияПєсковКремль