Абсолютна більшість українців проти будь-яких територіальних поступок Росії

Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Як зазначають соціологи, протягом року - з травня 2022 року до травня 2023 року - істотних змін у суспільних настроях практично не було. Кожного разу абсолютна більшість респондентів (82-87%) висловлювалися проти територіальних поступок і абсолютна меншість (8-10%) були готовими до них.

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів Сходу, 75% проти поступок (готові на поступки - лише 13%), а серед жителів Півдня - 86% проти поступок (готові - лише 8%). Порівняно з травнем 2022 року у всіх регіонах зберігається виразне домінування думки, що України не має поступатися жодними своїми територіями.

Крім цього, проти будь-яких поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони переважно спілкуються вдома. Так, якщо серед українськомовних громадян 85% проти поступок (готові до поступок - 10%), то серед російськомовних громадян - 80% (і також лише 13%) готові до поступок.

У вибірці було лише 19 респондентів (з 1029), які продовжують ідентифікувати себе за національністю як росіяни. Такої кількості недостатньо для статистично надійних розрахунків. Утім, показово, що серед них лише 2 респонденти виступають за поступки, а 15, навпаки, відкидають будь-які поступки.

Стійкість українців

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, з травня 2022 року суспільні настрої практично не змінюються і зберігається абсолютна більшість громадян, які проти будь-яких територіальних поступок агресору.

"Такі результати на перший погляду можуть здатися менш цікавими чи навіть нудними, адже ми не бачимо яскравої динаміки. Утім, за цими результатами - місяці виснажливої боротьби українців проти жорстокої Росії", - сказав він.

За його словами, те, що попри всі втрати і руйнування українці зберігають непохитність у питаннях поступок, свідчить про високу стійкість і розуміння неможливості справжнього справедливого миру без повернення своїх територій. "Принципово важливим також є те, що ця стійкість і непохитність характерна для всіх українців незалежно від регіону походження, мови чи національності", - додав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 1029 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.