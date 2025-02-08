Абсолютна більшість українців очікують скорішої добудови Хмельницької АЕС, - експерт

"Українці вважають, що влада ефективно вирішує питання енергетичної безпеки, але очікують конкретних дій щодо добудови ХАЕС. Це стратегічний проєкт, який зміцнить енергетичну незалежність країни, допоможе утримати тарифи для населення та бізнесу, а також дозволить зменшити залежність від імпортної електроенергії", - зазначив експерт.

Згідно з дослідженням групи "Рейтинг", 81% респондентів вважають ситуацію з електропостачанням стабільною, а 69% громадян підтримують дії влади щодо покращення ситуації в енергетиці. При цьому найбільш відомими заходами є відновлення зруйнованих об’єктів (48%), посилення захисту енергосистеми (38%) та міжнародна допомога (37%).

Сазонов наголосив, що громадська думка щодо добудови ХАЕС є чіткою, і парламент має відповідним чином реагувати.

"Якщо українці висловили свою позицію, то чому Верховна Рада досі не ухвалила необхідні рішення?" - підсумував експерт.