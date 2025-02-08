Абсолютное большинство украинцев ожидают скорейшей достройки Хмельницкой АЭС, - эксперт

"Украинцы считают, что власть эффективно решает вопросы энергетической безопасности, но ожидают конкретных действий по достройке ХАЭС. Это стратегический проект, который укрепит энергетическую независимость страны, поможет удержать тарифы для населения и бизнеса, а также позволит уменьшить зависимость от импортной электроэнергии", - отметил эксперт.

Согласно исследованию группы "Рейтинг", 81% респондентов считают ситуацию с электроснабжением стабильной, а 69% граждан поддерживают действия власти по улучшению ситуации в энергетике. При этом наиболее известными мерами являются восстановление разрушенных объектов (48%), усиление защиты энергосистемы (38%) и международная помощь (37%).

Сазонов отметил, что общественное мнение относительно достройки ХАЭС является четким, и парламент должен соответствующим образом реагировать.

"Если украинцы выразили свою позицию, то почему Верховная Рада до сих пор не приняла необходимые решения?" - подытожил эксперт.