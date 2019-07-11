Абромавичюс, Данилюк и Пристайко могут попасть под люстрацию, - Стефанчук

В случае принятия президентского законопроекта о люстрации чиновников члены президентской команды Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк и Вадим Пристайко также пройдут через нее. Об этом сообщил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"В случае поддержки Верховной радой соответствующего законопроекта, он будет применяться ко всем", - отметил Стефанчук.

Законопроект о люстрации может коснуться Айвараса Абромавичюса или Александр Данилюк, которые работали в правительстве Яценюка, а также Вадима Пристайко в случае, если народные депутаты поддержат его назначение на должность главы Министерства иностранных дел.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил внести законопроект, согласно которому под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, главы Верховной рады, генерального прокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

По его словам, люстрировать также предлагается народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

Отметим, Конституционный суд рассматривает закон конституционности закона об очищении власти (закона о люстрации), принятого в 2014 году. Законом вводится автоматический запрет на занятие определенных должностей в течение 10 лет для лиц, которые в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 год в течение более чем одного года занимали определенные государственные должности.