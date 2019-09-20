Абромавичус предложил продать ракетный крейсер "Украина"

Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса.

По словам Абромавичуса, в данный момент Украина не нуждается в ракетном крейсере такого масштаба. В концерне планируют построить корабли меньшего масштаба, но в большем количестве.

"В Украины нет потребности в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить новые корабли: меньшего масштаба и в большем количестве, исходя из потребностей наших Вооруженных сил", - отметил он.

Кроме того, в "Укроборонпроме" объяснили, что крейсер "Украина" был разработан в 70-годах прошлого века, поэтому не способен эффективно действовать в современных условиях. Также судно не пригодно для применения в Черном и Азовском морях.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел планирует закупить у Франции патрульные катера для Государственной пограничной службы. В министерстве добавили, что одним из наиболее приемлемых является предложение французской компании ОСЕА.