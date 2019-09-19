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Абромавичус назначил заместителя по вопросам трансформации

Новости » Политика    19.09.2019 - 16:22
Абромавичус назначил заместителя по вопросам трансформации
Фото: Роман Бондарь (facebook.com bondar.roman)

Заместителем Абромавичуса стал Роман Бондар

Глава концерна "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил Романа Бондаря своим заместителем по вопросам трансформации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующий приказ подписан 19 сентября.

"Бондарь возглавит Центр трансформаций - реактор изменений корпоративной культуры и управленческих практик, внутренних процессов и системы управления бизнесом; введет управления эффективностью и международные стандарты корпоративного управления", - говорится в сообщении.

Кроме того, Абромавичус подписал указы о назначении на должность директора департамента закупок Надежду Бегун, на должность директора финансово-экономического блока - Сергея Иванюту и на должность директора департамента управления проектами - Олега Яковенка.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава государственного концерна Айварас Абромавичус инициировал внутренние расследования в "Укроборонпроме". Расследования касаются деятельности бывшего руководства концерна.

Кроме того, Абромавичус выступил против переподчинения концерна Министерству обороны Украины. По его словам, в Минобороны существует конфликт интересов в отношении "Укроборонпрома".

Абромавичус против переподчинения "Укроборонпрома" Минобороны ГБР проводит обыски в "Укробронпроме"
Новости Украины Укроборонпром
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