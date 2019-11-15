Абромавічус призначив ще одного заступника

Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

Надія Васильєва стала вже восьмим заступником Абромавичуса

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус призначив своїм заступником з питань цифровізації та інновацій Надію Васильєву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу концерну.

Як повідомляється, Васильєва в 2014-2017 роках обіймала посаду генерального директора компанії "Microsoft Україна".

Основним завданням нового керівника з питань цифровізації та інновацій є створення інноваційної екосистеми для галузі військової промисловості на базі "Укроборонпрому".

У числі основних напрямків - цифрова трансформація підприємств-членів концерну, побудова виртуализированного спільного центру компетенцій з науково-технічною радою з галузевими напрямами всередині, трансфер технологій для спільних підприємств

Також планується створення кіберпідрозділу побудови нових продуктів на основі даних або з їх допомогою

Зазначимо, Надія Васильєва стала вже восьмим заступником Абромавичуса.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з колективами трьох харківських заводів, які входять в "Укроборонпром". Станом на 1 листопада 2019 року підприємства заборгували працівникам 463 млн гривень. У зв'язку з цим Зеленський закликав гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса провести консультації з урядом щодо вирішення питання погашення заборгованості по зарплаті.