Абромавичус: большая часть оборонного заказа уходила бывшим политикам

Директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявил, что большая часть оборонного заказа уходила бывшим политикам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, доля компаний "Укроборонпрома" в гособоронном заказе снизилась фактически на 30%.

"Проблемы существуют почти на всех предприятиях. Проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода, в частности через предыдущее руководство страны. Доля компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно уменьшается и снизилась фактически до 30%. В то же время частная доля увеличивается... К сожалению, большая часть государственного оборонного заказа, которую получили частные предприятия, отходила компаниям, связанным с предыдущими политиками", - пояснил Абромавичус.

При этом он сообщил, что в составе концерна находятся 137 предприятий, из них 21 - на оккупированной территории. 70 предприятий являются прибыльными, а 46 - убыточны. На предприятиях работают 68 тыс. человек, средняя зарплата - 12,9 тыс. гривен, а мамая низкая заработная плата - на Харьковском авиационном заводе.

Также директор госконцерна предложил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором рассмотрят меры по финансовому оздоровлению оборонно-промышленного комплекса, в частности пополнение уставного капитала ГК "Укроборонпром" с последующей выплатой долгов.

Напомним, Владимир Зеленский потребовал собрать заседание Кабинета министров из-за больших задолженностей по зарплате на заводах "Укроборонпрома". По состоянию на 1 ноября 2019 предприятия государственного концерна должны работникам 463 млн гривен.