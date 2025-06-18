Абрикоси вже на прилавках: які ціни і що з урожаєм цього року

Сезон абрикосів в Україні починається, однак цьогоріч вітчизняного врожаю буде менше через заморозки. Наразі у продажу переважає імпорт, а середня вартість фрукта перевищує 150 грн/кг.

Докладніше про ситуацію з цінами на абрикоси – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Які ціни на абрикоси в Україні?

Які фактори впливають на вартість абрикосів?

Чому плоди в цьому сезоні можуть бути менш солодкими?

Коли буде пік сезону і на скільки знизиться вартість?

Скільки коштують абрикоси зараз і чого чекати далі

Ціни на абрикоси суттєво зросли, як порівняти з минулим роком. Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, наразі гуртова ціна абрикосів на ринках коливається в межах 110-120 грн/кг.

У середньому, ціни на прилавках супермаркетів становлять 150-160 грн/кг проти 90 грн/кг в минулому році.

Скриншот varus.ua

РБК-Україна порівняло вартість абрикосів в українських супермаркетах на 17 червня:

в мережі Varus – від 112,90 грн/кг;

в АТБ – від 112,95 грн/кг ;

; у "Сільпо" – від 141 грн/кг ;

; у "МегаМаркеті" – від 129,90 грн/кг ;

; у "Метро" – від 150,70 грн/кг ;

; у Novus – від 180 грн/кг.

Ціна залежить від сорту та країни-виробника. Наприклад, у "Сільпо" можна купити фрукт із Туреччини за 141,9 грн/кг, а "Ананаска" з Узбекистану обійдеться в 239 грн/кг.

Вартість абрикосів у "Сільпо" (скриншот silpo.ua)

На ринках у різних регіонах ціни також відрізняються.

У Києві на Оболоні абрикоси можна придбати від 120 до 200 грн/кг, переважно імпортні з Іспанії, але є й українські.

На львівських ринках, зокрема Галицькому, абрикоси з Молдови та Закарпаття коштують близько 200 грн/кг.

На одеському "Привозі" абрикоси на вихідних продавали за 120-150 грн/кг.

У Чернігові ціни на абрикоси стартують від 150 грн/кг, а в Тернополі на ринках можна знайти імпортні абрикоси з Іспанії за ціною від 140 до 180 грн/кг.

За словами аналітика УКАБ, цього року мінімальні ціни на абрикоси можуть бути близько 100 грн/кг, але за умови збільшення імпортної пропозиції. Пік сезону українських плодів традиційно припадає на червень-липень.

Що впливає на ціни та якість абрикосів

Основним чинником, який негативно вплинув на ситуацію з врожаєм абрикосів і цінами, стали несприятливі погодні умови.

Як зазначив Максим Гопка, через кілька хвиль весняних морозів урожай кісточкових буде невеликим. Урожай в середньому скоротився до 30-50 % від звичайного, а в деяких регіонах і зовсім зник.

Так, за даними профільного порталу EastFruit, весняні заморозки істотно вдарили по кісточкових культурах, зокрема абрикосах, в Одеській області. У деяких районах очікується, що врожайність може скоротитися на 50%, а подекуди фрукти можуть взагалі не вродити.

Окрім цього, на вартість впливають додаткові витрати на захист і підживлення рослин, оскільки вони були в стресовому стані через погодні аномалії.

Значна частина імпорту також додає до ціни, адже логістичні витрати та митні збори закладаються в кінцеву вартість продукту.

Фото: якість абрикосів через погоду може бути гіршою (freepik.com)

Оскільки через весняні заморозки значна частина урожаю загинула, Україна значною мірою покриватиме потребу через імпорт – переважно з Туреччини та Молдови, а також з Греції, Іспанії та інших країн.

Якщо подивитися на торішні обсяги закупівель, то вони трошки знизилися, через зменшення внутрішнього споживання. В 2024 році було імпортовано 6,3 тис. тонн, що на 32% менше, ніж в 2023 році. До повномасштабного вторгнення цей показник становив в середньому 8 тис. тонн. Ймовірно, обсяги імпорту в 2025 році будуть більшими, ніж у 2024-му, каже аналітик УКАБ.

До 2022 року основна пропозиція абрикосів була від господарств населення, які складали основні площі 7,5 тис. га та підприємства 0,8 тис. га. Лідери-виробники: Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Одеська області.

Варто зазначити, що температурні коливання можуть позначитися не лише на кількості, але й на якості плодів та їхньому смаку.

Як пише EastFruit з посиланням на спеціалістів у сфері садівництва, нестача тепла призводить до того, що у фруктах менше накопичується барвних і ароматичних речовин та цукру, тому вони можуть бути менш солодкими.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, дані сайтів українських супермаркетів, публікація порталу EastFruit, "Суспільне", "ЧеLine", ОдесаOnline, "Терен".