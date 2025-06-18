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Абрикосы уже на прилавках: какие цены и что с урожаем в этом году

Среда 18 июня 2025 06:10
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Абрикосы уже на прилавках: какие цены и что с урожаем в этом году Фото: ценына абрикосы в Украине выше, чем в прошлом году (freepik.com)
Автор: Анна Березина

Сезон абрикосов в Украине начинается, однако в этом году отечественного урожая будет меньше из-за заморозков. Сейчас в продаже преобладает импорт, а средняя стоимость фрукта превышает 150 грн/кг.

Подробнее о ситуации с ценами на абрикосы – в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Какие цены на абрикосы в Украине?
  • Какие факторы влияют на стоимость абрикосов?
  • Почему плоды в этом сезоне могут быть менее сладкими?
  • Когда будет пик сезона и на сколько снизится стоимость?

Сколько стоят абрикосы сейчас и чего ждать дальше

Цены на абрикосы существенно выросли по сравнению с прошлым годом. Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, сейчас оптовая цена абрикосов на рынках колеблется в пределах 110-120 грн/кг.

В среднем, цены на прилавках супермаркетов составляют 150-160 грн/кг против 90 грн/кг в прошлом году.

Абрикосы уже на прилавках: какие цены и что с урожаем в этом годуСкриншот varus.ua

РБК-Украина сравнило стоимость абрикосов в украинских супермаркетах на 17 июня:

  • в сети Varus – от 112,90 грн/кг;
  • в АТБ – от 112,95 грн/кг;
  • у "Сільпо" – от 141 грн/кг;
  • в "МегаМаркете" – от 129,90 грн/кг;
  • у "Метро" – от 150,70 грн/кг;
  • в Novus – от 180 грн/кг.

Цена зависит от сорта и страны-производителя. К примеру, в "Сильпо" можно купить фрукт из Турции за 141,9 грн/кг, а "Ананаска" из Узбекистана обойдется в 239 грн/кг.

Абрикосы уже на прилавках: какие цены и что с урожаем в этом году

Стоимость абрикосов в "Сільпо" (скриншот silpo.ua)

На рынках в разных регионах цены также отличаются.

В Киеве на Оболони абрикосы можно приобрести от 120 до 200 грн/кг, преимущественно импортные из Испании, но есть и украинские.

На львовских рынках, в частности, Галицком, абрикосы из Молдовы и Закарпатья стоят около 200 грн/кг.

На одесском "Привозе" абрикосы на выходных продавали за 120-150 грн/кг.

В Чернигове цены на абрикосы стартуют от 150 грн/кг, а в Тернополе можно найти импортные абрикосы из Испании по цене от 140 до 180 грн/кг.

По словам аналитика УКАБ, в этом году минимальные цены на абрикосы могут быть около 100 грн/кг, но при увеличении импортного предложения. Пик сезона украинских плодов традиционно приходится на июнь-июль.

Что влияет на цены и качество абрикосов

Основной причиной, которая негативно повлияла на ситуацию с урожаем абрикосов и ценами, стали неблагоприятные погодные условия.

Как отметил Максим Гопка, из-за нескольких волн весенних морозов урожай косточковых будет небольшим. Урожай в среднем сократился до 30-50% от обычного, а в некоторых регионах и вовсе исчез.

Так, по данным профильного портала EastFruit, весенние заморозки существенно ударили по косточковым культурам, в частности абрикосам, в Одесской области. В отдельных районах ожидается, что урожайность может сократиться на 50%, а некоторые фрукты могут вообще не дать урожая.

Кроме этого, на стоимость влияют дополнительные расходы на защиту и подкормку растений, поскольку они были в стрессовом состоянии из-за погодных аномалий.

Значительная часть импорта также прибавляет к цене, ведь логистические расходы и таможенные пошлины закладываются в конечную стоимость продукта.

Абрикосы уже на прилавках: какие цены и что с урожаем в этом годуФото: качество абрикосов из-за погоды может быть хуже (freepik.com)

Поскольку из-за весенних заморозков значительная часть урожая погибла, Украина будет в значительной степени покрывать потребность импортом – преимущественно из Турции и Молдовы, а также из Греции, Испании и других стран.

Если посмотреть на прошлогодние объемы закупок, то они немного снизились из-за уменьшения внутреннего потребления. В 2024 году было импортировано 6,3 тыс. тонн, что на 32% меньше, чем в 2023 году. До полномасштабного вторжения этот показатель составлял в среднем 8 тыс. тонн. Вероятно, объемы импорта в 2025 году будут больше, чем в 2024-м, говорит аналитик УКАБ.

До 2022 года основное предложение абрикосов было от хозяйств населения, которые составляли основные площади 7,5 тыс. га и предприятия 0,8 тыс. га. Лидеры-производители: Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Одесская области.

Стоит отметить, что температурные колебания могут отразиться не только на количестве, но и качестве плодов и их вкусе.

Как пишет EastFruit со ссылкой на специалистов в сфере садоводчества, недостаток тепла приводит к тому, что во фруктах меньше накапливается красящих и ароматических веществ и сахара, поэтому они могут быть менее сладкими.

При подготовке использовались: комментарий аналитика УКАБ Максима Гопки для РБК-Украина, данные сайтов украинских супермаркетов, публикация портала EastFruit, "Суспильне", "ЧеLine", Одесса Online, "Терен".

Раньше мы писали, какие продукты на столе украинцев могут подорожать до осени.

Напомним, Госстат показал, как выросли цены в Украине за последний год.

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