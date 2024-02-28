Танки Abrams і не тільки. Посол попросив Австралію збільшити допомогу Україні

Зазначається, що посол і голова організації, що представляє українців по всій Австралії, провели презентацію для ключових представників Міністерства оборони Австралії.

"Так, такими темпами ми можемо повільно продовжувати йти. Але чи прийнятно це? Скільки років має тривати ця війна?", - поставив запитання Мірошниченко.

Також він сказав, що Україні потрібно більше різної допомоги, щоб покласти край війні і відбити вторгнення Росії. За його словами, просто триматися недостатньо.

Міноборони Австралії недостатньо допомагає Україні

Співголова Австралійської федерації українських організацій Катерина Аргіру також наполягала на нематеріальній допомозі.

Видання написало, що Аргіру, яка була вагітна, зазначила, що залишила приписаний їй постільний режим у Сіднеї та поїхала в Канберру на цей захід.

Аргіру заявила, що було б краще, якби Україна провела власну оцінку ризиків, а не Міністерство оборони Австралії.

"З моїх останніх двох років роботи з пропаганди збільшення військової допомоги Україні, це очевидно, що найбільшим ручним гальмом є нерішучість Міністерства оборони", - сказала вона.

Українська громада в Австралії готова допомагати

Вона закликала Австралію прийняти те, що вона назвала "загальноурядовим" підходом до надання допомоги Україні.

"Будь ласка, розгляньте ці прохання, тому що вони вкрай необхідні і буквально спрямовані на порятунок життів", - сказав Аргіру.

Вона сказала, що українська громада в Австралії, яка налічує понад 55 000 осіб, зробить усе можливе, щоб зібрати гроші для надання будь-якої додаткової допомоги, яка може знадобитися для транспортування будь-якого обладнання, подарованого Австралією, або його ремонту.

Міністр оборони Австралії може відвідати Україну

Згідно з урядовим інформаційним бюлетенем, до кінця 2023 року Австралія пожертвувала Україні 910 мільйонів австралійських доларів як загальну допомогу, з яких 730 мільйонів австралійських доларів вважалися військовою підтримкою.

Український посол безпосередньо підштовхнув міністра оборони Австралії Річарда Марлеза, зазначивши, що він хотів би відвідати Україну.

"Я знаю, що він зацікавлений у цьому. Він мені це сказав уже давно, і ми сподіваємося, що буде можливість відвідати країну", - сказав Мірошниченко на очах у Марлеза.

Україна розраховує отримати танки від Австралії

Видання вказує, що Україна ясно дала зрозуміти свою зацікавленість у придбанні застарілих австралійських танків Abrams.

Посол підтвердив надію, що вони отримають весь парк танків країни Abrams, які мають бути замінені.

Раніше Австралія вирішила зняти з експлуатації весь парк вертольотів Taipan, Україна попросила передати їх їй, однак їй відмовили в цьому.

Допомога Австралії

Попри те, що Австралія знаходиться далеко від України, вона допомагає українцям і засудила російське вторгнення. Канберра надала військову та фінансову допомогу, відправила інструкторів для навчання українських військових.

Австралійський гірничодобувний магнат і філантроп Ендрю Форрест і його колишня дружина Нікола через свій фонд Minderoo виділили 5 млн австралійських доларів на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських районів України.

Нещодавно Австралія виділяє фінансову допомогу на підтримку оборони України. Йдеться про понад 32 млн доларів.