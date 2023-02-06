Абрамович вирішив скласти мандат. Арахамія закликає нардепів з ОПЗЖ наслідувати приклад



За його словами, вихід Абрамовича з лав фракції ОПЗЖ у перший день повномасштабного вторгнення заклав початок для її подальшого розвалу в українському парламенті.

У зв’язку з цим, Арахамія висловив сподівання, що і сьогоднішнє рішення Абрамовича про складення депутатських повноважень так само стане прикладом для наслідування іншими депутатами від забороненої ОПЗЖ.

"Тому закликаю інших депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати приклад. Пора вже нарешті відчути настрої суспільства на 11 місяці повномасштабної війни", - звернувся Арахамія до депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ.

""Хоча, Ігор (Абрамович, - ред.) зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на "синхронність" його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, - свій серед чужих в тилу п’ятої колони", - резюмував Арахамія.

Нагадаємо, 15 березня 2022 року стало відомо про вихід депутата Ігоря Абрамовича зі складу ще не забороненої на той час фракції "Опозиційна платформа - За життя".

22 травня, Ігор Абрамович створив у ВР депутатську групу "Відновлення України", співголовою якого його було обрано.

У Раді політик обіймає посаду заступника голови найбільшого та найвпливовішого парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також входить до складу Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів.