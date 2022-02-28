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Абрамович участвует в переговорах Украины и России, - Jerusalem Post

Автор: Валерия Полищук

Миллиардер Роман Абрамович участвует в переговорах Украины и России в районе белорусско-украинской границы. При этом власти Украины попросили Абрамовича помочь в организации этих переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalim Post.

Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не стал комментировать участие Абрамовича в переговорах, однако добавил, что "мы ценим любого, кто может помочь, если у него достаточно влияния".

Напомним, переговоры между делегациями Украины и России начались в районе белорусско-украинской границы.

Ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.

Все что известно о переговорах России и Украины на сегодняшний день - читайте в материале РБК-Украина.

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Роман АбрамовичВойна России против Украины