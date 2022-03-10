Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ

Сообщается, что наложены санкции примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Также сообщается, что закон об экономических преступлениях, вступающий в силу на следующей неделе, позволит правительству Великобритании двигаться дальше и быстрее в отношении санкций.

В общей сложности под британские санкции попали: