Абрамович готов продать "Челси" из-за боязни санкций
Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович готов рассмотреть предложения по продаже английского гранда. Российский олигарх пытается спастись от западных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Абрамович пытается дистанцироваться от "Челси". Миллиардер может продать клуб, чтобы жесткие санкции правительства Соединенного Королевства не повлияли на жизнедеятельность "синих".
Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс заявил, что представители Абрамовича предлагали приобрести "Челси" ему и еще трем бизнесменам. Однако опальный россиянин просит за лондонский клуб слишком много.
В настоящее время Абрамович активизировал поиски потенциальных покупателей. Преградой на пути продажи "Челси" – долг гранда перед владельцем в размере 1,5 миллиарда фунтов. Сам Абрамович в 2003 году приобрел "синих" за 140 млн и погасил все долги лондонцев.
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