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Абрамович готов продать "Челси" из-за боязни санкций

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Лондон, Среда 02 марта 2022 16:34
Абрамович готов продать "Челси" из-за боязни санкций Фото: Роман Абрамович (в центре) (PA)
Автор: Антон Федорцив

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович готов рассмотреть предложения по продаже английского гранда. Российский олигарх пытается спастись от западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Абрамович пытается дистанцироваться от "Челси". Миллиардер может продать клуб, чтобы жесткие санкции правительства Соединенного Королевства не повлияли на жизнедеятельность "синих".

Швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс заявил, что представители Абрамовича предлагали приобрести "Челси" ему и еще трем бизнесменам. Однако опальный россиянин просит за лондонский клуб слишком много.

В настоящее время Абрамович активизировал поиски потенциальных покупателей. Преградой на пути продажи "Челси" – долг гранда перед владельцем в размере 1,5 миллиарда фунтов. Сам Абрамович в 2003 году приобрел "синих" за 140 млн и погасил все долги лондонцев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал новые санкции ЕС и США против России.

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Челси Роман Абрамович
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