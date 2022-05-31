Абрамович подал в суд на ЕС из-за санкций

Российский олигарх Роман Абрамович подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него санкции. Иск был зарегистрирован 25 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Frank Media .

Ранее с аналогичными исками обращались другие попавшие под санкции предприниматели - Петр Авен и Михаил Фридман, Виктор Рашников, Алишер Усманов, Алексей Мордашов и другие. Суд пока не рассмотрел ни один иск.

Напомним, в начале марта Великобритания ввела санкции против Абрамовича, заморозив активы бизнесмена и запретив ему въезд на территорию Соединенного Королевства. В середине марта санкции против бизнесмена ввел Евросоюз.

Кроме того, у Абрамовича заморозили активы на 7 миллиардов долларов.