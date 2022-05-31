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Абрамович подав до суду на ЄС через санкції

Фото: російський олігарх Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Російський олігарх Роман Абрамович подав позов до Європейського суду в Люксембурзі проти Ради ЄС, який ввів проти нього санкції. Позов був зареєстрований 25 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Frank Media.

Раніше з аналогічними позовами зверталися інші потрапили під санкції підприємці-Петро Авен і Михайло Фрідман, Віктор Рашников, Алішер Усманов, Олексій Мордашов та інші. Суд поки не розглянув жоден позов.

Нагадаємо, на початку березня Великобританія ввела санкції проти Абрамовича, заморозивши активи бізнесмена і заборонивши йому в'їзд на територію Сполученого Королівства. У середині березня санкції проти бізнесмена ввів Євросоюз.

Крім того, у Абрамовича заморозили активи на 7 мільярдів доларів.

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Роман АбрамовичСанкції проти Росії