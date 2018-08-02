Абоненты Vodafone увеличили потребление мобильного интернета в роуминге в 21 раз

С момента запуска новой линейки роуминговых тарифов Vodafone в конце 2015 года наблюдается постоянный рост числа роумеров и потребляемых ими услуг.

Так во втором квартале 2018 общее количество роумеров выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом, число пользователей мобильного интернета в роуминге стало на 89% больше по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Наиболее популярным направлением для путешествий остаются страны Европейского союза – количество абонентов Vodafone, которые пользовались роумингом в странах ЕС выросло на 60%.

Такой рост потребления услуг, по мнению директора по маркетингу Vodafone Украина Андрея Отрощенко, обусловлен тем, что Vodafone постоянно расширяет ряд предложений для общения абонентов в роуминге. «С момента запуска в 2015 году популярной услуги «Роуминг, как дома», абонентам были предложены самые разнообразные услуги для того, чтобы каждый мог подобрать для себя оптимальный пакет - это и «Безвиз уикенд», и «Украина онлайн», и «Горячий отпуск». Из последних инноваций стоит отметить, запущенный впервые в Украине, безлимитный месседжинг в роуминге для общения в Viber, WhatsApp, Skype», - отметил Андрей Отрощенко.

Детальная информация о тарифах и услугах, доступных абонентам Vodafone в роуминге по ссылке.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 48 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 31 декабря 2017 года Vodafone предоставляет услуги 529,1 миллионов абонентов мобильной связи и 19,3 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.