Абоненти Vodafone збільшили споживання мобільного інтернету в роумінгу в 21 раз

З моменту запуску нової лінійки роумінгових тарифів Vodafone наприкінці 2015 року, спостерігається постійне зростання числа роумерів та використаних ними послуг.

Так, у другому кварталі 2018 року загальна кількість роумерів зросла на 25% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. При цьому, число користувачів мобільного інтернету в роумінгу стало на 89% більше в порівнянні з другим кварталом 2017 року.

Найбільш популярним напрямком для подорожей залишаються країни Європейського союзу: кількість абонентів Vodafone, які користувалися роумінгом в країнах ЄС, зросла на 60%.

Таке зростання споживання послуг, на думку директора з маркетингу Vodafone Україна Андрія Отрощенка, обумовлений тим, що Vodafone постійно збільшує кількість пропозицій для спілкування абонентів у роумінгу. «З моменту запуску в 2015 році популярної послуги «Роумінг, як вдома», абонентам були запропоновані найрізноманітніші послуги для того, щоб кожен міг підібрати для себе оптимальний пакет - це й «Безвіз вікенд», і «Україна онлайн», і «Спекотна відпустка». З останніх інновацій варто відзначити запущений вперше в Україні безлімітний месседжинг у роумінгу для спілкування у Viber, WhatsApp, Skype», - зазначив Андрій Отрощенко.

Детальна інформація про тарифи та послуги, доступних абонентам Vodafone в роумінгу за посиланням.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 48 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 31 грудня 2017 року Vodafone надає послуги 529,1 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 19,3 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com.