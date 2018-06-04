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Абітурієнти із Криму та Донбасу можуть вступати до українських вишів без ЗНО, паспорту та атестата

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 16:08
Фото: абітурієнти (УНІАН)
Фото: абітурієнти (УНІАН)

Абітурієнти із Криму та Донбасу вступатимуть за спрощеною процедурою, склавши лише іспити

В Україні у понеділок, 4 червня, почали працювати понад 70 освітніх центрів, через які абітурієнти з окупованих територій Криму та Донбасу можуть вступати до українських вишів за спрощеною системою. Зокрема, вони можуть зробити це без ЗНО, атестата і паспорту, йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки України (МОН).

Зазначається, що відкрито 35 центрів "Крим-Україна" та 37 - "Донбас-Україна".

"Спрощена процедура полягає в тому, що вступникам з Криму та Донбасу, які звернуться до центрів, не потрібно складати ЗНО. Натомість їм треба пройти державну підсумкову атестацію з 2 предметів - українська мова, історія України, а також скласти вступний іспит з профільного предмета або творчий конкурс. Вступити можна без паспорта і українського атестата", - йдеться у повідомленні.

У МОН також повідомили, що торік через освітні центри для переселенців до українських вишів вступило 1550 абітурієнтів із окупованих територій.

"У середньому процедура вступу триває близько 3-4 днів. Здебільшого на цей час виші забезпечують вступників гуртожитками й загалом намагаються йти їм на зустріч та створювати максимально комфортні умови", - додали в МОН.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прізвища абітурієнтів із окупованих Криму та Донбасу, котрі подаватимуть документи на вступ до державних закладів вищої освіти України, будуть зашифровані у наказах щодо зарахування вступників.

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Теги публікації: абитуриенты, вступительная кампания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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