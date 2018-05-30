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Абітурієнтів медичних та педагогічних вишів прийматимуть першочергово у випадку працевлаштування в селах

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 16:00
Ілюстративне фото (mon.gov.ua)
Ілюстративне фото (mon.gov.ua)

Нововведення почнуть діяти з 3019 року

Під час вступної кампанії у 2019 році почнуть діяти нововведення, згідно з якими вступників до медичних та педагогічних вищих закладів освіти буду зараховувати першочергово у випадку їх подальшого працевлаштування в селах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки (МОН) України.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Документ набере чинності 1 січня 2019 року й діятиме починаючи зі вступної кампанії 2019. Так, уряд визначив, як відбуватиметься першочергове зарахування на бюджет тих вступників, які укладуть угоду про відпрацювання у селах або селищах міського типу.

"Правом першочергового зарахування зможуть скористатися вступники до медичних та педагогічних вишів на спеціальності галузей знань 01 "Освіта/Педагогіка" і 22 "Охорона здоров’я", - йдеться у повідомленні МОН.

Згодом випускникам цих спеціальностей потрібно буде відпрацювати у селі не менш як три роки - на цей період їм безкоштовно надаватимуть житло та оплачуватимуть комунальні послуги.

"Ми сподіваємося, що це дозволить покращити рівень надання освітніх та медичних послуг в селах, залучити туди більше молоді", - зазначає міністр освіти Лілія Гриневич.

Згідно із нововведеннями, щороку до 1 лютого сільські чи селищні ради подаватимуть до ОДА список тих абітурієнтів, які погодились на ці умови. До 1 березня ОДА має оголосити конкурс на укладення угод на відпрацювання. Під час проведення конкурсу перевага надаватиметься жителям тих населених пунктів, де розташований роботодавець (або найближчих до них).

Угоди з переможцями підписуватимуть до 30 травня. Після закінчення навчання випускник повинен буде протягом місяця прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та почати роботу.

"Якщо ж випускник відмовиться виконувати умови угоди, йому потрібно буде відшкодувати кошти, витрачені вишем на його підготовку", - зазначили в МОН.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив злиття Донбаського державного технічного університету (ДонДТУ) та Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.

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Теги публікації: абитуриенты, вступительная кампания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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