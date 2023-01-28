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Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до вишів дистанційно, - Мінреінтеграції

Фото: абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до вишів дистанційно (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Сергій Пишкін

Цьогоріч абітурієнти з тимчасово окупованих територій матимуть змогу вступити до вишів дистанційно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Наприкінці весни в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до них дистанційно без складання національного мультипредметного тесту", - пише пресслужба.

Процедура вступу перебуває на стадії опрацювання, а оприлюднять її пізніше. Наразі відомо, що після зарахування абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти протягом 3 місяців.

"Всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені. Детальніше про їх застосування буде відомо навесні", - додає пресслужба.

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