Абхазия не собирается входить в состав России

Спикер "парламента" Абхазии Валерий Кварчия заявил, что "республика" не будет следовать примеру Южной Осетии и проводить референдум о вхождении в состав России. Он подчеркнул, что такая возможность не предусмотрена "конституцией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Interfax.

"Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. "Конституция" Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу "республику" независимым государством", - цитирует агентство Кварчию. По его словам, для Абхазии Россия является стратегическим партнером. Однако, отметил Кварчия, намерений о вхождении в состав РФ нет. Он добавил, что "конституция республики" не может быть изменена, включая вопрос о ликвидации ее независимости.