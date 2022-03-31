Абхазія не збирається входити до складу Росії

Спікер "парламенту" Абхазії Валерій Кварчія заявив, що "республіка" не буде слідувати приклад Південної Осетії і проводити референдум про входження до складу Росії. Він підкреслив, що така можливість не передбачена "конституцією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Interfax.

"Питання про входження Абхазії до складу РФ не стоїть. "Конституція" Абхазії абсолютно чітко проголошує нашу "республіку" незалежною державою", - цитує агентство Кварчію. За його словами, для Абхазії Росія є стратегічним партнером. Однак, зазначив Кварчія, намірів про входження до складу РФ немає. Він додав, що "конституція республіки" не може бути змінена, включаючи питання про ліквідацію її незалежності.