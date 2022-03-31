Абхазія не збирається входити до складу Росії

Спікер "парламенту" Абхазії Валерій Кварчія заявив, що "республіка" не буде слідувати приклад Південної Осетії і проводити референдум про входження до складу Росії. Він підкреслив, що така можливість не передбачена "конституцією".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Interfax.
"Питання про входження Абхазії до складу РФ не стоїть. "Конституція" Абхазії абсолютно чітко проголошує нашу "республіку" незалежною державою", - цитує агентство Кварчію.
За його словами, для Абхазії Росія є стратегічним партнером. Однак, зазначив Кварчія, намірів про входження до складу РФ немає. Він додав, що "конституція республіки" не може бути змінена, включаючи питання про ліквідацію її незалежності.
Нагадаємо, раніше "президент" Південної Осетії заявив про намір провести референдум про входження "республіки" до складу Росії.
Зазначимо, "республіка Абхазія" - це невизнане формування на території Грузії, яке з'явилося в результаті російсько-грузинської війни 2008 року.
Як повідомляло РБК-Україна, Росія збирала бойовиків для відправки в Україну, зокрема на території Південної Осетії.
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