Аббас заявив про співпрацю з Трампом для реалізації мирного плану щодо Гази

Президент Палестини заявив про готовність працювати з президентом США Дональдом Трампом, Саудівською Аравією, Францією та Організацією Об'єднаних Націй над реалізацією мирного плану для Гази. Він підкреслив, що сектор має залишатися під управлінням Палестинської національної адміністрації, а ХАМАС не братиме участі в управлінні.

"Ми підтвердили - і продовжимо стверджувати, що Газа є невід'ємною частиною Держави Палестина, і ми готові взяти на себе повну відповідальність за управління і безпеку там. ХАМАС має передати свою зброю Палестинській адміністрації", - заявив Махмуд Аббас.

Підтримка Генеральної Асамблеї ООН

Декларація, схвалена більшістю країн-членів ГА ООН, спрямована на просування рішення про створення двох держав - Ізраїлю і Палестини, а також припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у Газі. План також передбачає заходи щодо забезпечення безпеки цивільного населення.

Реакція ХАМАС та Ізраїлю

ХАМАС відкинув заяви Аббаса, назвавши їх втручанням зовнішніх сил і порушенням права палестинського народу самостійно визначати своє майбутнє. Водночас міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар оцінив промову як демонстрацію готовності співпрацювати із Заходом, але зазначив, що Аббас поки не справляється із завданням боротьби з тероризмом.

Людські втрати

Напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року став причиною повномасштабної війни в Газі. За даними Ізраїлю, загинуло приблизно 1200 осіб, більшість - цивільні, а 251 людину було взято в заручники. Місцеві органи охорони здоров'я повідомляють, що від початку конфлікту загинуло понад 65 000 осіб, переважно серед мирного населення.