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AB InBev Efes Ukraine взяла участь у Business Wisdom Summit 2025

Фото: AB InBev Efes Ukraine взяла участь у Business Wisdom Summit 2025 (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фінансова директорка AB InBev Efes Ukraine Юлія Пономаренко долучилася до фінансової панелі Business Wisdom Summit 2025 на тему ризиків у часи невизначеності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Business Wisdom Summit 2025 — щорічна масштабна подія, яка об’єднала українську бізнес-спільноту для обговорення актуальних економічних викликів та можливостей розвитку в умовах нестабільності. Саміт зібрав понад 600 учасників та 40 провідних українських і міжнародних спікерів.

Під час дискусії обговорювалися ключові питання взаємодії бізнесу з фінансовим сектором, управління ризиками, доступності фінансових ресурсів для компаній, а також стійкість корпоративного сектору в умовах війни та глобальної нестабільності.

Особливу увагу приділили тому, як компанії адаптуються до нової економічної реальності та забезпечують безперервність діяльності у кризових обставинах.

Також нагадаємо, що Юлія Пономаренко увійшла до рейтингу ТОП-30 CFO України, сформованого онлайн-медіа Delo.ua. Цей рейтинг відзначає найбільш ефективних фінансових директорів, які демонструють високі результати управління фінансами в умовах постійних викликів.

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