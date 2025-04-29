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AB InBev Efes Ukraine приняла участие в Business Wisdom Summit 2025

Фото: AB InBev Efes Ukraine приняла участие в Business Wisdom Summit 2025 (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Финансовый директор AB InBev Efes Ukraine Юлия Пономаренко присоединилась к финансовой панели Business Wisdom Summit 2025 на тему рисков во времена неопределенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Business Wisdom Summit 2025 - ежегодное масштабное событие, которое объединило украинское бизнес-сообщество для обсуждения актуальных экономических вызовов и возможностей развития в условиях нестабильности. Саммит собрал более 600 участников и 40 ведущих украинских и международных спикеров.

Во время дискуссии обсуждались ключевые вопросы взаимодействия бизнеса с финансовым сектором, управления рисками, доступности финансовых ресурсов для компаний, а также устойчивость корпоративного сектора в условиях войны и глобальной нестабильности.

Особое внимание уделили тому, как компании адаптируются к новой экономической реальности и обеспечивают непрерывность деятельности в кризисных обстоятельствах.

Также напомним, что Юлия Пономаренко вошла в рейтинг ТОП-30 CFO Украины, сформированный онлайн-медиа Delo.ua. Этот рейтинг отмечает наиболее эффективных финансовых директоров, которые демонстрируют высокие результаты управления финансами в условиях постоянных вызовов.

 

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