ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

А-Банк стал новым генеральным партнером киевского "Динамо"

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 11:03
А-Банк стал новым генеральным партнером киевского "Динамо" Фото: новая форма "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

А-Банк стал новым генеральным партнером футбольного клуба "Динамо". Уже 13 февраля киевляне выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения ABank24.

Об этом сообщается на сайте клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" Киев - это один из ярких представителей нашей страны в мире футбола, клуб с большой историей побед. Для нас большая честь выступить генеральным партнером футбольного клуба "Динамо" Киев и сделать свой вклад в развитие украинского футбола", - говорит председатель правления А-Банка Юрий Кандауров.

В свою очередь, президент клуба Игорь Суркис убежден: с новым генеральным партнером "Динамо" сможет сделать шаг вперед к новым футбольным вершинам.

"Перед киевским "Динамо" всегда ставились высокие задачи - уже более 80 лет команда борется за первенство во всех турнирах, в которых участвует. Партнеры, которые нам в этом помогают, тоже должны быть первыми в своей области или стремиться к этому", - отметил Игорь Суркис.

А-Банк стал новым генеральным партнером киевского &quot;Динамо&quot;

Стороны уверены, что сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным как для "Динамо", так и для А-Банка. Банк рассчитывает увидеть в рядах своих клиентов всех болельщиков футбола и просто ценителей актуальных финтех-решений.

Напомним, А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуются более 1,6 млн клиентов. Основная цель банка - предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24.

Банк широко представлен во всех регионах Украины - 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

Футбольный клуб "Динамо" сегодня выступает сразу в трех турнирах, по итогам которых имеет возможность уже весной в очередной раз пополнить коллекцию своих титулов и трофеев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Динамо банки Футбол
NEWS
В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления
В Украине могут появиться новые болезни из-за глобального потепления
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир