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А-Банк став новим генеральним партнером київського "Динамо"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 11:03
А-Банк став новим генеральним партнером київського "Динамо" Фото: нова форма "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Україна

А-Банк став новим генеральним партнером футбольного клубу "Динамо". Вже 13 лютого кияни вийдуть на поле у новій формі з логотипом мобільного додатку ABank24.

Про це повідомляється на сайті клубу.

"Футбольний клуб "Динамо" Київ - це один із яскравих представників нашої країни у світі футболу, клуб із великою історією перемог. Для нас велика честь виступити генеральним партнером футбольного клубу "Динамо" Київ і зробити свій внесок у розвиток українського футболу", - говорить голова правління А-Банку Юрій Кандауров.

Своєю чергою президент клубу Ігор Суркіс переконаний: з новим генеральним партнером "Динамо" зможе зробити крок вперед до нових футбольних вершин.

"Перед київським "Динамо" завжди ставились найвищі завдання - вже понад 80 років команда бореться за першість в усіх турнірах, в яких бере участь. Партнери, які нам у цьому допомагають, теж мають бути першими у своїй галузі або прагнути цього", - зазначив Ігор Суркіс.

А-Банк став новим генеральним партнером київського &quot;Динамо&quot;

Сторони впевнені, що співпраця буде взаємовигідною та успішною як для "Динамо", так і для А-Банку. Банк розраховує побачити в рядах своїх клієнтів всіх вболівальників футболу і просто цінителів актуальних фінтех-рішень.

Нагадаємо, А-Банк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користуються більш ніж 1,6 млн клієнтів. Основна мета банку - надання сучасного і технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВапк24.

Банк широко представлений у всіх регіонах України - 232 відділення готові надати якісний сервіс для кожного клієнта.

Футбольний клуб "Динамо" сьогодні виступає одразу у трьох турнірах, за підсумками яких має можливість вже навесні в черговий раз поповнити колекцію своїх титулів і трофеїв.

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