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98-річній бабусі, яка пішки вийшла з окупації, подарували будинок: емоційні фото

Monobank подарував Лідії Степанівні будинок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

98-річній Лідії Степанівні, яка у квітні цьогоріч пішки пройшла 10 кілометрів із частково окупованого донецького селища Очеретине на підконтрольну Україні територію, Monobank подарував будинок.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію співзасновника Monobank Олега Гороховського у Facebook.

Бабуся тепер має нове житло

"Лідія Степанівна з новим будинком. Дай Боже їй здоров'я", - написав Гороховський. 

Нагадаємо, що у квітні, як тільки історія Лідії Степанівни облетіла всю Україну, у Monobank заявили, що куплять їй будинок, у якому вона обовʼязково доживе нашої перемоги.

Її рідний будинок у селищі Очеретине, який вона побудувала власними руками, зруйнували росіяни.

Лідія Степанівна вийшла з напівокупованого села разом із ріднею - сином, невісткою та онукою. Втім, їм довелося розділитися і жінка сама під обстрілами здолала за день 10 кілометрів.

Вже на підконтрольній Україні території вона розповіла, що кілька разів падала без сил, переводила дух, але продовжувала свій шлях. Ввечері жінку помітили військові і передали евакуаційній групі "Білий Янгол".

Лідія Степанівна тепер має нове житло (фото: https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky)

Додамо, що українці бурхливо реагують на новину про те, що у жінки тепер з'явився новий дім. Вони бажають, щоб кожен українець, який втратив житло, знову його мав.

Реакція українців на новину (скриншот) 

 

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